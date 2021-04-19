Faik Öztrak: Merkez Bankası kime ne kadar döviz sattığını açıklamalıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin gündeme getirdiği Merkez Bankası'nın 128 milyar döviz rezervi hakkında Merkez Bankası'ndan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları değerlendiren Öztark, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni sorular yöneltti. Öztrak şunları söyledi:

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

*‘128 milyar dolar nerede?' sorusunu bizlerin ısrarlı takibi ve vatandaşımızın (soruyu) benimsemesi sonucunda ortaya bir takım itiraflar çıktı. Geçtiğimiz cuma günü çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'na bir açıklama yaptırdılar.

*Hatırlayacaksınız önceki Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların akıbetini merak edince koltuğundan oluvermişti. Yeni gelen başkan da yaptığı açıklamayla iddialarımızın bir kısmını ilk ağızdan doğruladı, itiraf etti. Çeşitli gerekçeler ileri sürse de kasadaki kendisine ait döviz kalmadığını söyledi.

*Demek ki döviz rezervleri Erdoğan şahsım hükümetinin ve şürekasının iddia ettiği gibi kasada değilmiş, kasada yokmuş. Merkez Bankası kasasındaki kendi rezevlerini arka kapıdan Hazine'ye vermiş.

*Bir de kimse fark etmesin diye aynı gün emaneten aldığı dövizleri kasasına koymuş. Yani Merkez Bankası sahibi olduğu döviz rezervlerini vermiş, kasasındaki dövizlerin emanetçisi olmuş.

“BU KASA 2 YIL ÖNCE ŞUBAT AYINDA 54 MİLYAR DOLAR FAZLA VERİYORDU”

*Mızrak çuvala sığmayacak kadar büyük. Net rezevleri uzunca süredir alarm veriyor. En son tarih itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasasının vaziyeti budur. Resmi döviz rezevlerinden kısa vadeli döviz yükümlülüklerini düşersek kasa 43 milyar dolar açık veriyor.

*Yani alacaklılar kapıya dayansa kasada para yok. Bu kasa 2 yıl önce şubat ayında 54 milyar dolar fazla veriyordu. Bir kez daha soruyoruz; devlet böyle mi yönetilir? Merkez Bankası Başkanı aynı açıklamada rezervler normal yollardan Merkez Bankası'nın doğrudan müdahaleleriyle ya da ihaleyle satılmadığının altını çizdi.

*Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bizim başından beri iddia ettiğimiz gibi bankanın arka kapısından damadın yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmış. Yine damada bağlı kamu bankaları da bu rezervleri, siyasette rant devşireceğim diye afiyetle yemiş bitirmiş.

“28 DOLAR YAKAR TOP OLDU KİMSE ELİNDE TUTMAK İSTEMİYOR”

*Merkez Bankası yaptığı açıklamayla topu hazineye attı, ‘döviz rezervlerini biz değil, hazine buharlaştırdı’ dedi. Herhalde bu açıklama Hazine ve Maliye Bakanı'nda rahatsızlık yaratmış olacak ki bugün de Hazine ve Maliye Bakanı televizyona çıktı, ‘sorumlu Hazine değil, Merkez Bankası’ dedi.

*Anlaşılan 128 dolar yakar top oldu. Kimse elinde tutmak istemiyor. Ama ne mevcut Bakan ne de Merkez Bankası Başkanı rezervlerin döviz piyasalarına müdahale yetkisiyle beraber, Hazineye neden devredildiğini ya da Hazinenin bu işlemlere neden ortak edildiğini bir türlü açıklamıyor.

*Hem bakan hem de başkan Hazine Müsteşarlığı ile imzalanmış bir protokolden bahsediyorlar. Bu protokol 21 Şubat 2017'de. Aslında zamanlama manidar.

*2016'daki OHAL sivil darbesinden hemen sonra Türkiye'yi rejim değişikliğine götürecek 16 Nisan 2017 referandumundan da hemen önce hem bakanın hem de başkanın yaptığı açıklamalar beraberinde yeni ve ciddi sorunlar getiriyor.

“KAMUOYUNDAN NEDEN SAKLADINIZ?”

*Şimdi izninizle ve aracılığınızla bazı soruları Erdoğan şahsım hükümetine onun Hazine ve Maliye Bakanı’na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'na milletimiz adına yöneltmek istiyoruz;

1- Bu protokolün varlığını 4 yıl boyunca kamuoyundan neden sakladınız?

2- Dalgalı kur rejimini fiilen ortadan kaldıran bu arka kapı uygulamalarını ve yapılan işlemleri kamuoyundan bugüne kadar neden gizlediniz?

3- 2017'den sonra Hazine ve döviz piyasalarına müdahale ederken Merkez Bankası yayınladığı tüm politika metinlerinde ‘Türkiye'de serbest dalgalı kur rejimi uygulandığını söyledi. Milletimiz ve dünyayı neden yanılttınız? Sebep olduğunuz güven kaybını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?

4- Döviz rezevlerinin yönetimi ve piyasalarda döviz işlemleri yapan Merkez Bankası'ndaki işlem odası Merkez Bankası'nın harem-i izzetidir. Merkez Bankası'nın harem-i izzetine siyasetin elinin girmesine neden izin verdiniz?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yönetme yetkisi kim tarafından neden ve hangi amaçla elinden alından elinden alındı ve damadın yönetimindeki kurumlara devredildi?

5- Bu işlemlere mesnet yaptığınız protokol, Hazine’ye kamu bankaları eliyle döviz piyasasına müdahale etme yetkisini açıkça veriyor mu?

6- Bu protokolün yasal dayanağı olarak Merkez Bankası Başkanı 2 Temmuz 2018'den sonra yürürlükten kalkmış bir kanun maddesine atıf yaptı. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Temmuz 2018'den sonra kamu bankaları eliyle döviz satmaya devam etti mi? Ettiyse hangi yetkiyle etti?

7- Mali İdari Seçimleri öncesinde 17 Ocak 2019 tarihinde 4059 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle finansal istikrar ve kalkınma komitesine üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınacak tedbirleri belirleme ve uygulama yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Bu çerçevede Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak Merkez Bankası rezervlerinin olağan dışı yöntemlerle satılması için bir karara imza attı mı? Merkez Bankası veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazılı ya da sözlü bir talimat verdi mi?

8- 2017 Şubat ayından bu yana Hazine’nin talimatıyla, kamu bankalarının eliyle hangi tarihlerde ne kadar döviz kimlere satıldı?

9- Hazine talimatıyla kamu bankaları üzerinden satılan dövizlerden birilerinin önceden haberi oldu mu? Döviz piyasalarına yapılacak müdahalelerin dışarıya sızmaması ve özellikle altını çizerek söylüyorum, içerden öğrenenlerin ticaretinin engellenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla kamu bankalarında hangi tedbirler alındı?

10- Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 2017 yılında imzalanan protokolün detaylarını kamuoyla ne zaman paylaşmayı düşünüyorsunuz?

“YÖNTEM DE ELEŞTİRİLİR, GİZLİ SAKLI YAPILAN, MİLLETTEN SAKLANAN İŞLER DE”

*Bu arada Sayın Lütfi Elvan, tüm bu işlemler için ‘Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denemez' demiş. Hiç kusura bakmayın Sayın Elvan. Yöntem de eleştirilir, gizli saklı yapılan, milletten saklanan işler de yolsuzluk şüphesi de olur. Eğer bu işlemler doğru yapılan işlemler ise siz göreve geldikten sonra, kasım ayında bu işlemlere neden son verdiniz?

*Döviz rezervlerimizi yok yere eriten, bu arka kapı operasyonu, siyasidir. Erdoğan siyasetinin finansmanında kullanılmıştır dövizler. Erdoğan şahsım hükümeti, 2019'un Mart ve Mayıs aylarında, Yeni Mahalli İdare seçimi ve yenilenen İstanbul seçimi öncesinde, Merkez Bankası kasasına girmesi gereken, yaklaşık 25 milyar dolarlık döviz rezervini, arka kapı operasyonlarıyla buharlaştırmış, siyasi ikbali için çarçur etmiştir.

“REZERVLERDEKİ ERİME SALGINDAN ÇOK ÖNCE BAŞLAMIŞTIR”

*Taze Merkez Bankası Başkanı da açıklamasında arka kapı operasyonlarının, 2017'den bu yana yapıldığını da itiraf etmiştir. Yani, rezervlerdeki erime salgından çok önce başlamıştır. Gerçekler ortadadır. Erdoğan şahsım hükümeti milletin dövizlerini tek adam vesayet rejimi inşa sürecinde kullanmış, salgın ise rezervlerdeki erimeyi hızlandırmış ve görünür kılmıştır. Milli rezervlerimiz tek bir kişinin siyasi hırs ve ikbali için kullanılmıştır.

*Bu, ne iktisadidir, ne hukukidir, ne vicdanidir, ne de ahlakidir. Bu siyasi hırs bugün milletimizi döviz ve faiz baronlarının elinde oyuncak etmiştir. Ülkeyi pahalı döviz ve yüksek faiz arasına sıkıştırmıştır. Başka devletlerin ikide bir, Erdoğan şahsım hükümetine parmak sallamasının önünü açmıştır.

*Ortada dünya ekonomi ve finans tarihine geçecek bir skandal vardır. Ortada, çok büyük bir kamu zararı vardır. Bugün 128 milyar doları yerine koymaya kalksak birle 5,30'dan, 5,90'dan, 6,80'den yani sattığımız fiyattan bu dolarları alamayız. Bunlar dünyanın her yerinde sorulur, sorgulanır.

“TÜM GÜCÜYLE, BİZİ SUSTURMAK İÇİN ÜZERİMİZE GELMEKTEDİR”

*Kaldı ki AK Parti kendisinden önceki iktidarın, dalgalı kur rejimine geçmeden önce sattığı, 5 milyar dolar rezervin hesabını soracağını vadederek, iktidara gelmiştir. Bu amaçla da Meclis' te, bir Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurmuştur. O komisyon da satılan 5 milyar dolar rezervin hesabını sormuştur.

*2001 krizinde hangi bankaya, ne kadar döviz satıldığı öğrenilmiştir. Şimdi bunun 26 katını buharlaştıran Erdoğan şahsım hükümeti, ben hesap vermem demektedir. O zaman bu hesabı sandıkta ödeyecektir. Bunu bildiği için de tüm gücüyle, bizi susturmak için üzerimize gelmektedir.

“YERİNE KOYMAK, ONLARCA YILIMIZI ALACAKTIR”

*Merkez Bankası Başkanı, makro finansal istikrarı sağlamak amacıyla rezervlerin kullanıldığını söylüyor. Peki, 128 milyar dolar eritildikten sonra, Türkiye'de makro finansal istikrar sağlandı mı? Bugün Türkiye dünya üzerinde, en yüksek enflasyona sahip 14. ekonomidir.

*Dünya üzerinde en yüksek politika faizine sahip 7. ekonomidir. Eritilen 128 milyar dolarlık rezerve rağmen, Türkiye, akran ekonomiler içerisinde, parası en çok değer kaybeden ekonomilerin başındadır. Ve yine akranları içerisinde, risk primi açık ara en yüksek ekonomidir.

*İşsiz sayımız 10 milyonu aşmıştır. Bu, dünya üzerinde 107 ülkenin nüfusundan fazladır. Sonuç olarak, bugün ekonomimiz, iki yıl önceye göre çok daha kırılgandır. 128 milyar dolar çarçur edilmiştir. Bu rezervleri yeniden yerine koymak, onlarca yılımızı alacaktır.

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