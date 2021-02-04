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Falezlerden düşerek ölen kadın hakkında acı detay

Antalya’da falezlerden düşerek hayatını kaybeden kadının olaydan önce 3 ay önce kalp krizinden hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ettiği belirtildi.

Güncellenme: 15:01, 04/02/2021
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Falezlerden düşerek ölen kadın hakkında acı detay

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerden dün düşerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki Serap Naktürk’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca morgdan alındı.

Naktürk'ün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Serap Naktürk'ün olay günü 3 ay önce kalp krizinden 23 yaşında hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ettiği ve daha sonra gezmek için parka geldiği öğrenildi. Naktürk'ün yorulduğu için falezlerin kenarına oturduğu ve dengesini kaybederek kayalık alana düştüğü belirtildi.

Parktaki falezlerden gelen ihbarı değerlendiren itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri, kayalık alanda Serap Naktürk’ün cansız bedenine ulaşmıştı. (İHA)

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