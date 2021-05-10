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Fasulye serasına uyuşturucu ekti, ‘hastalığa iyi geliyor’ dedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir seraya düzenlediği operasyonda fasulye serasında kamufle edilen 255 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi. Oğlunun ektiği kenevir nedeniyle gözaltına alınan anne H.B. ifadesinde “Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor” dedi.

Güncellenme: 12:15, 10/05/2021
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Fasulye serasına uyuşturucu ekti, ‘hastalığa iyi geliyor’ dedi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Özvadi Mahallesi’nde S.B. isimli şüpheliye ait serada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, seraya düzenlediği baskında fasulyeler arasında kamufle edilerek yetiştirilen 255 kök Hint keneviri ile 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.B.'nin annesi H.B. gözaltına alındı.

Foto: İHA

“KAYNATIP İÇİYORDUK”

Karakola getirilen anne H.B.'nin ifadesinde ekilen maddenin uyuşturucu olduğu bilmediğini belirterek, “Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor” dedi. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.B. savcılık talimatıyla serbest kalırken, oğlu S. B.'nin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.