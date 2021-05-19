Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in ifadesi ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in eşi firari şüpheli Zuhal Özer, Aydın Kuşadası’nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kuşadası Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Zuhal Özer işlemlerinin ardından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Zuhal Özer hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

İFADESİNDE ŞİRKETTE ÇALIŞMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Zuhal Özer savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

* Hakkımda yakalama kararı olduğundan haberim yoktu. Daha sonra beni karakoldan aradılar hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Ancak benim iki tane küçük çocuğum olduğu için gelemedim.

* Dün Aydın Kuşadası’nda babamın ikametgahında polisler tarafından yapılan arama sonucunda alındım. Koineks Teknoloji’yi benim kaynım Faruk Fatih Özer kurmuştur. Çalışan olarak Serap Özer’i bilirim. Şirkette bir yetkisi olup olmadığını bilmiyorum.

* Eşim Güven Özer şirket yetkilisi değildir. Şirkette SGK kaydım vardır. Onun dışında çalışmışlığım yoktur. Herhangi bir faaliyetim, işim yoktur. SGK kaydım hatırladığım kadarıyla 2014 yılında yapılmıştı. Şirketten benim hesabıma aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderirdi.

* Herhangi bir faaliyetim olmasa da kendisi eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş atardı.

Yurt dışı ve yurt içi çeşitli kripto para borsalarında bulunan hesaplarındaki para giriş çıkışları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunanlar şüpheli, “İddia edildiği gibi bunlarda kripto para alım satımları olmuş ise benim haberim yoktur” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zuhal Özer ifadesinde, “Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçacağına dair bir planlama yaptığını daha önce hiç duymadım. Hatta yurt dışına kaçtığını görünce çok şaşırdım. Thodex isimli firmadan ben maaşım dışında başka herhangi bir menfaat elde etmedim. Eşim Güven Özer de aynı şekilde müşterilerin parasından menfaat elde etmemiştir. Thodex mağdurlarının parasından benim ve eşimin uhdesine geçen bir para yoktur” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

TEK FİRARİ FARUK FATİH ÖZER

Soruşturmada firari olan tek şüpheli Faruk Fatih Özer kaldı. Faruk Fatih Özer hakkında yakalama kararı devam ediyor.