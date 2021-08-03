Fatih Portakal, Hisarönü’nü SÖZCÜ TV’de anlattı: Bu rezilliği yaşamayabilirdik

Marmaris Hisarönü'nde yangın söndürme çalışmalarına tanık olan gazeteci Fatih Portakal, "Karadan müdahalede benim gördüğüm kadarıyla sorun yok. Havada maalesef noksanlık var. Buradakiler 4 gün helikopter beklediler. Yangını hava yolundan söndürülebilecek şekilde bastırmak mümkündü. Benim vergimle helikopter alınacaksa, uçak alınacaksa alacaksın ki bu rezilliği yaşamayacağız" diye konuştu.

SOZCU.COM.TR

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Yangınların devam ettiği Marmaris Hisarönü'de bulunan gazeteci Fatih Portakal, SÖZCÜ TV dijital yayınına katılarak Alişer Delek'in sorularını yanıtladı.

Hisarönü'deki dayanışmayı anlatan Portakal, “Burada olup da bir şey yapmamak mümkün değil. Buranın köylüsü ateşe müdahale ediyor, dağa çıkıp su taşıyor, kadını erkeği mücadele veriyor. Siz de kayıtsız kalamazsınız” diye konuştu.

“KARADAN MÜDAHALEDE SORUN YOK, HAVADAN MÜDAHALEDE VAR”

Hisarönü'ndeki yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Portakal, “Hisarönü tehlikeli yerlerden biriydi. Karadan müdahalede benim gördüğüm kadarıyla sorun yok. İtfaiye çok soğukkanlı. İtfaiye ekipleri çok iyi çalışıyor. Ama bir yere kadar müdahale edebiliyorsunuz. Karada hiçbir şekilde sorun yok. Havada maalesef noksanlık var. Yangın birçok yerde devam ediyor olabilir ama bu bir gerekçe değil” dedi.

“NEDEN VERGİLERİMİZLE UÇAK VE HELİKOPTER ALINMADI?”

Portakal, havadan müdahale konusunda iktidarın yeterli önlemleri almadığını vurgulayarak, “Her sene böyle bir tehdit varsa sen bunun önlemini almak zorundasın. Benim vergimle helikopter alınacaksa, uçak alınacaksa alacaksın. Bu rezilliği yaşamayacağız. Bunu hükümetin başına, Erdoğan'a sormamız lazım. Neden sen benim parayla helikopter, uçak almıyorsun?” şeklinde konuştu.

“BURADAKİLER 4 GÜN HELİKOPTER BEKLEDİ”

Portakal, “Yangını hava yolundan söndürülebilecek şekilde bastırmak mümkündü. Buradakiler 4 gün helikopter beklediler. Dün saat 16.30'da helikopter ancak gelebildi. Birkaç sorti yapıp başka yere gitti. Bizim eksikliğimiz yangın söndürme uçaklarında ve yangın söndürme helikopterinde” dedi.

VATANDAŞIN DAYANIŞMA AĞI

Yangın bölgesindeki vatandaş dayanışmasına dikkat çeken Portakal, “Burada yurttaşların kendilerinin kurduğu irtibat noktaları var. Su, yiyecek, içecek, ecza malzemesine kadar her türlü ihtiyaç bulunabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda bir ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.