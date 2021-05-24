Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Tezcan Twitter hesabından, “RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve Heyetin isim listesine ulaştım” diyerek heyet başkanı ile iki üye hakimin ismini kapalı olarak ve ‘bilgisi olanlar için' ifadesiyle bir cep telefonu numarası paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tezcan’ın paylaşımı üzerine hakkında TCK’nın 277. maddesi uyarınca ‘yargı görevi yapan kişiyi hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek’ ve 3713 sayılı kanunun 6/1 maddesi uyarınca ‘terörle mücadele görev almış kamu personeli hedef gösterme’ suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.