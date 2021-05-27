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Faturalarını ödeyemedi! Doğalgaz saati söküldü

Tekirdağ’da epilepsi hastası olan işsiz babanın faturaları ödeyemediği için doğalgaz saati söküldü. Epilepsi nöbetleri yüzünden işinden olduğunu söyleyen Nasuf Çalışkan, "Kirada oturuyorum, yetmiyor. Çalışmak istiyorum." dedi.

Güncellenme: 23:53, 27/05/2021
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Faturalarını ödeyemedi! Doğalgaz saati söküldü

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Nasuf Çalışkan, epilepsi nöbetleri yüzünden bir süre önce işinden kovuldu.

Hiçbir iş yerinin hastalığı nedeniyle kendisini çalıştırmadığını ileri süren Çalışkan, geçimini sağlayamadığını anlattı. Çalışkan, bir süre önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle kol ve bacağına platin takıldığını, ayrıca epilepsi hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi.

İKİ ÇOCUĞUYLA KİRADA OTURUYOR

Yüzde 54 çalışma engeli de olduğu, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kirada oturduğunu belirten Çalışkan, bir süredir komşularının ve hayırseverlerin yardımı ile geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

“ÇALIŞMAK İSTİYORUM”

Kendisine iş verilmesini isteyen Nasuf Çalışkan, “Fabrikaya gidiyorum, işe almıyorlar. Gözümde renk körlüğü de var. Kaymakamlıktan, belediyeden aylık 300-400 lira maddi yardım çıkıyor. Kirada oturuyorum, yetmiyor. Faturayı ödeyemediğim için doğalgaz saatimi söktüler. Çalışmak istiyorum bankalara borcum var” dedi. İHA

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