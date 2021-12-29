Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü

Sakarya’da halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine dönüşerek; tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu anlar sahada bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Serdivan ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç yapmak için sahaya gelen gençler arasında yapılan faul sebebi ile kavga çıktı.

İki grubun birbirine girdiği olayda tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. İki grubun ayrılmaması üzerine halı saha işletmecesi ışıkları kapattı.

O ANLAR KAMERADA

Maç esnasında yapılan faul sonrasında sahanın biranda karışarak adeta boks ringine döndüğü anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; yapılan faulün ardından iki grubun birbirine girdiği anlar yer alıyor.

Sahanın karıştığını gören diğer vatandaşların olayı ayırmak için içeriye girmesi ve kavganın bir türlü son bulmaması üzerine ise halı saha işletmecisinin ışıkları kapatması görüntülere yansıdı. (İHA)