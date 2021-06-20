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Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki Saadet Meyrilli (68) ve Ekrem Safi (84) hayatını kaybetti, 1i çocuk, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 17:19, 20/06/2021
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Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çakılkaya köyü, Akpınar Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylaya giden Mehmet Meyrilli (71) yönetimindeki 28 KB 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, taklalar atan araçtan fırlayan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Mehmet Meyrilli ile Eren Meyrilli (14) de ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil, bulunduğu uçurumdan çekiciyle çıkarıldı. DHA

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