Feci kaza, iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tokat-Çorum yolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum Alaca’dan Tokat yönüne giden Birol B. (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir T.’nin (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Y. ve Hikmet T. ile otomobildeki Esma B. ve Abdulkerem B. hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Birol B. ile aynı araçtaki Nisanur B. (7), Şükriye B. (41), Emine B. ve sürücü Bekir T. ile aracında bulunan Şerife Y. (61), Rabia T. (22) yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA