Feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan 2 araç kullanılmaz hale geldi.. . Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. İHA. . İlginizi Çekebilirİstanbul&#039;da kaza: 7 yaralı. İlginizi ÇekebilirHaliç Köprüsü&#039;nde feci kaza: 2 ölü. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6228041}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/feci-kaza-kamyon-2-aracin-uzerine-devrildi-6228041');aip2('newsArticle', {"identifier":6228041,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/feci-kaza-kamyon-2-aracin-uzerine-devrildi-6228041/","headline":"Feci kaza! Kamyon 2 aracu0131n u00fczerine devrildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/25/iecrop/feci-iha31_17046481_16_9_1611594946-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-01-25 20:16:13","dateModified":"2021-01-25 20:16:13","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1710}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/feci-kaza-kamyon-2-aracin-uzerine-devrildi-6228041/');