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Feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Bölgede çok sayıda ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Güncellenme: 20:16, 25/01/2021
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Feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. İHA

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