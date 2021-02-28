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Feci kazada can pazarı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 metre yükseklikten içi boş su kanalına düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar su kanalından sedyeyle çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncellenme: 22:30, 28/02/2021
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Feci kazada can pazarı

Kaza Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak’ta meydana geldi. 07 AJF 281 plakalı otomobil, sürücüsü Fatih Y.’nin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki boş su kanalına düştü.

İki metre yükseklikten kanala düşen otomobilde, maddi hasar meydana gelirken sürücü Fatih Y. ile araçta bulunan Semanur B. ve Ahmet Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SEDYEYLE ÇIKARILDILAR

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, sedyeyle yukarıya taşındı. Su kanalından çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından  Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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