Feci yangın! 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fethiyenin Çatalarık Mahallesi’ndeki bir kereste atölyesinde çıktı. Kereste atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

2 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ise söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve daire müdürleri olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun çalışma sonucu 3 saatte kontrol altına alınan yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fethiye’de yerleşim yerlerine yakın atölyede çıkan yangın, ekiplerimizin de karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. DHA

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