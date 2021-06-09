Fenomen medyum davası: Bıçağı sapladığında ‘Öl öl öl’ diyordu

İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde olay meydana geldi. Sosyal medyada kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile imam olan kardeşi Emrah Kırmızıkan, bir grup tarafından bıçaklı saldırısına uğramış, kardeşlerden imam olanı aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sabri Ahi getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar ve Barış Can Yolaçan ile müştekiler Muhammed Kırmızıkan, annesi ve babası da geldi. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

“BIÇAĞI SAPLADIĞINDA ‘ÖL ÖL ÖL’ DİYORDU”

Mahkemeye ilk kez gelen müşteki Muhammed Kırmızıkan beyanında, “Ben, E.T.'nin dergahına gittim, geldim. Bu şahsın eşcinsel faaliyetlerinin olduğunu bana müritleri söylemişti. Bunun üzerine ben E.T. ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem E.T., hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında ‘Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında ‘Öl öl öl’ diyordu. Yanındaki şahısta, ‘Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de E.T.'nin müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, ‘Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldüre bilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum” ifadelerini kullandı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İLE PARA TRANSFERİNE İLİŞKİN KAYITLARI TALEP ETTİ

Kırmızıkan, “Can Kölan'ın E.T. telefon görüşmeleri var. Olay gününden önceki tarihleri kapsayacak şekilde telefon görüşmelerinin istenmesini talep ediyorum. Can Kölan ile Mert Ceylan arasında 35 bin TL'lik bir para transferi oldu. Mert Ceylan'da bu parayı olay günü gelen saldırganlara dağıtmıştır. Bu nedenle de para transferine ilişkin kayıtların getirilmesini talep ediyorum” diyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

“OĞLUM TEHDİT ALMIŞTI TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRDİM”

Mahkemede söz verilen Baba Doğan Kırmızıkan, “Oğlum Muhammed, 2015 yılında E.T. tarafından tehdit almıştı. Bu yüzden ben onun telefon numarasını değiştirmiştim. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Kendisine söz verilen anne Fatma Kırmızıkan ise, “Anneleriyim. Benim oğlum 26 yaşındaydı. 2 kişiye 8 kişi gidiyor. Bir çocuğum öldü. Benim çocuklarımın elinde hiç bir şey yoktu. 23 yaşındaki gelinim dul kaldı. 3 buçuk aylık torunum yetim kaldı. Ben oğlumun mezarına gidemiyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum. Şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

“SADECE ARABAMI VERDİM”

Mahkemede söz verilen tutuksuz sanık Ahmet Yapar, “Sadece arabamı verdim” dedi. Sanık Sabri Ahi ile Barış Can Yolaçan ise beraatlerini talep ettiler.

MÜEBBET İLE 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, firari sanık Can Kölan hakkında çıkartılan yakalama emrinin henüz infaz edilmediği ve ne zaman infaz edileceğinin belli olmadığı, aynı zamanda işin, tutuklu olması nedeniyle Kölan'ın dosyanın ayrılmasını talep etti.

Mütalaada sanıkların eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu, ancak Emrah Kırmızıkan'ın araya girmesi üzerine sanıkların, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik öldürme eylemini gerçekleştiremedikleri kaydedildi.

Duruşma savcısı, sanıklar hakkında, Emrah Kırmızıkan'a yönelik ‘Kasten öldürme', Muhammed Kırmızıkan'a yönelik ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tarafların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre talep ettiler.

Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatları ile müşteki avukatının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

Mahkeme, firari sanıklar Cem Kölan ile Mert Ceylan hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.