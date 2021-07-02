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FETÖ elebaşının ‘mesul’ akrabası yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. 28 yaşındaki Gülen'in bölge talebe mesulü olarak örgütsel faaliyet yürüttüğünü tespit edildi.

Güncellenme: 08:39, 02/07/2021
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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu Munise Gülen’in bölge talebe mesulü olarak örgütsel faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Munise Gülen’in, Karabağlar ilçesindeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 28 yaşındaki Gülen sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü.

Munise Gülen’in ablası Feride Gülen de 2016 yılının Kasım ayında yine İzmir’de gözaltına alınmıştı. (DHA)

FETÖ izmir
Yayınlanma Tarihi:08:11,