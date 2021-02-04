Fetö itirafçısı general: Rütbemi Gülen taktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve itirafçı olunca ‘etkin pişmanlık'tan yararlanarak serbest kalan Kara Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy'un ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde örgüt bağlantılarını tek tek anlatan Atasoy, lisede okuduğu dönemde cemaatle tanıştığını, ‘Servet' kod ismini kullandığını 2015'e kadar örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

SINAV SORULARINI VERİLDİ

Atasoy, örgüt tarafından iki kez katalog evliliğine yönlendirildiğini ancak adaylarla uyuşamadığı için örgüt dışından biriyle evlendiğini belirtti. 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve sınavı kazanarak kurmay olduğunu itiraf eden Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'de bulunan FEM dershanesinde Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü anlattı. Atasoy, hem operasyonel hatlar kullandığını hem de ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarıyla görüştüğünü de kabul etti. Atasoy, piyade kurmay albay rütbesindeyken 2020'deki son Yüksek Askeri Şura'da alınan (YAŞ) kararla tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan Atasoy'un, hakkındaki istihbarat nedeniyle bu göreve başlamadan emekliliği istenmişti.