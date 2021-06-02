FETÖ itirafçısından çarpıcı ifade

Doğu Anadolu Bölgesi'nin adalet yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ‘Enes' kod adlı FETÖ üyesi M.G'nin hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde, ‘Tırnak' olarak isimlendirilen bu SD hafıza karlarında, örgütün bölge yapılanmalarındaki arşivlenmiş belgelerinin, harcamalarının, giderlerinin ve ‘himmet' adı altında toplanan paraların listesinin yer aldığı öğrenildi. Şifreli olarak belirli kişilerin kullanabildiği bu SD hafıza kartlarındaki belgelerin bilgisayara aktarıldıktan sonra imha edilip şehrin farklı noktalarındaki çöplere atıldığı ifade edildi.

Örgüt içi temin edilen paraları belirlenen noktalardan toplayan ve ‘5A' olarak nitelendirilen örgüt içindeki sözde üst düzeyde şahıslara götürdüğünü itiraf eden Enes kod adlı M.G., örgüt üyeleri tarafından ayda bir kez himmet adı altında toplanan paraların kalem kalem yazıldığını ve bilgisayarlara aktarıldıktan sonra tüm evrak ve materyallerin imha edildiğini itiraf etti.

“ÖRGÜTE AİT BELGELER 5A’LAR TARAFINDAN ARŞİVLENDİ”

Örgüte kazandırılmak istenen kişilerle yapılan görüşmelerdeki tüm giderlerin örgüt tarafından karşılandığını söyleyen Enes kod adlı M.G.,

* Kenan isimli şahıs bana cemaatte ilgilendiğim kişilerle görüşürken ‘Enes' kod adını kullanmamı söyledi. Bana neden kod adı verdiğini sorduğumda bu durumu geçiştirdi. Bu zabıt katipleri ile görüştüğümde bana ‘bu şahısları kazanmaya çalış' dedi.

* Ayrıca bu aşamadaki hizmet olarak yapmış olduğum giderleri Kenan karşılıyordu. Kenan isimli şahıs bana ‘Erzurum ilinde bulunan 5A olarak adlandırılan grubu sana vereceğim’ dedi.

* Ben 5A'yı kendisine sorduğumda ‘yavaş yavaş öğrenirsin, bu 5A'da bulunan şahıslar örgüt içinde neler yapması gerektiğini kendileri biliyorlar.Sen sadece ikametini aç bu şahıslar gelsin çayını içsin sohbetlerini yapsın’ dedi.

* Bana ayrıca bu sırada bir tane telefon ve hat verdi. ‘Bu telefonun içinde bulunan hatla gelecek 5A'lar ve örgüt içerisindeki şahıslarla irtibat kurabilirsin’ dedi. İlk buluşmamızı benim ikametimde yaptık. İlk buluşmada Kenan ve Barış isimli şahıslar geldi.

* Bu görüşmelerde 5A olan şahıslar Cemaate zarar verilebileceği düşünülen belge ve evrakları getiriyorlardı ve birlikte bu konuları konuşuyorlardı. Görüşmelerin birinde 5A'ların geldiği dönemde Halit Kod isimli şahısta geldi. İkamette bulunduğumuz esnada 5A'ların da olduğunda Halit benim ikametime kalem tarayıcı ve bir adet dizüstü bilgisayar bıraktı.

* Bahse konu tarayıcı ve bilgisayarın ne amaçla ve nasıl kullanılacağını 5A'lar ve bana anlattı. Biz bu kalem tarayıcı ile gelen belgeleri tarıyorduk. Sonrasında kalem tarayıcının içinde bulunan SD kartı çıkartarak bilgisayarda düzenlemesi ve arşivlemesini yapıyorduk. Bilgisayarda düzenlediklerimizi şifreli SD karta aktarıyorduk.

* Bu SD karta biz örgütte ‘Tırnak' adını veriyorduk. Tırnak denen bu kart şifreli olup, şifresini sadece bu grupta belli kişiler biliyordu. Bu isi yapan şahıslar genelde bilgisayar bilgisi yüksek olan kişilerdi.

“EVRAKLAR ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA ÇÖPE ATILIYORDU”

Sözde bölge sorumlularının kullanılan tırnakları herkesin görebileceği şekilde imha ederek şehrin farklı noktalarındaki çöp kutularına atıldığını belirten M.G. ifadesini şöyle sürdürdü:

* Gelen bütün belgeleri ve kâğıtları ve bu işlemlerde her ne kullanıldıysa (SD kart, flash bellek) imha ediliyordu. İmha olan malzemeler şehrin farklı sokaklarında bulunan çöp kutularına atılır, ya da imkân doğrultusunda yakılırdı. Biz bahse konu tırnakları H.B. isimli sahsın belirttiği eve getirirdik her seferinde farklı evde buluşurduk.

Bahse konu eve Van dar bölgesi, Ağrı Dar Bölgesi, Trabzon Dar Bölgesi, Erzincan Dar Bölgesi Erzurum Dar Bölge, Ordu-Giresun Dar Bölgesinden gelen 1 kişinin getirmiş olduğu tırnak diye tabir edilen SD kartı H.B. isimli sahsın bilgisayarına takarak yansıtıcıyla duvara yansıtılır, H.B. isimli sahsın yanında bulunan kişi de bilgilerin sentezini (bazı bilgileri alır, bazı bilgileri siler) yaparak kendi tırnak diye tabir edilen SD karta aktarırdı.

Sonrasında dar bölge sorumluların getirmiş olduğu tırnakları orada bulunan dar bölge sorumluları ve H.B. isimli şahıs beraberinde gelen kişilerin gözünün önünde imha edilirdi. Bu durumu biz yaklaşık 10 ay kadar devam ettirdik.

“PARALARI ANKARAYA GÖTÜRDÜM”

Toplanan paraların sistematik bir şekilde toplandığını ve toplama işleminin de il sorumlusundan dar bölge sorumlusuna, dar bölge sorumlusundan bölge sorumlusuna doğru hiyerarşik bir düzenleme içerisinde olduğunu itiraf eden M.G. şunları kaydetti:

* H. B. isimli şahıs benden bahse konu kalem tarayıcı ve bilgisayarı SD kartları (tırnak) kendisine teslim etmemi istedi. Bende kabul ederek kendisine verdim. Hakan isimli şahıs bana ‘artık seni yormayacağız sadece ay da bir Ankara iline gideceksin' dedi. Bende neden gideceğimi sorduğumda ‘örgüte dair toplanan paraları sen götüreceksin' dedi.

* Bahse konu paraları Barış kod adlı S.G., Salih kod adlı C. B., ve Yavuz kod adlı N. G. Ö.'den alacaksın dedi. H.B.'nin talimatıyla Doğu Anadolu Bölgesinde toplanan kurban, burs, sadaka, zekat, fitre gibi himmet paralarım Ankara iline götürmekle sorumlu oldum.

* Bu sistemde il sorumluları topladıkları parayı dar bölge sorumlularına, dar bölge sorumluları da bölge sorumlularına teslim ederdi. Esnaflardan veyahut başka kişi ve kurumlardan toplanan bağış ve himmetin bizimle herhangi bir ilgisi olmazdı, bana verilen paralar adliye ve ceza infaz kurumu personelinden toplanan paralardır.

* Necmi kod adlı şahıs benim telefonumu istedi ve benim telefonuma Bylock yükledi. Bunu yüklerken bana bu programın normal bir program olduğunu söyledi.