FETÖ kumpası mağduru Mustafa Önsel’in evlat acısı

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla hedef aldığı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel'in oğlu 23 yaşındaki stajyer avukat İstemihan Manas Önsel geçen cuma günü hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Ankara Barosu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda “Baromuz Stajyer Avukatı İstemihan Manas ÖNSEL (40213) vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve Baromuz Üyelerine başsağlığı dileriz” denildi. Önsel’in cenazesi, dün öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Önsel’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ACILI BABADAN DUYGU DOLU PAYLAŞIMLAR

Oğlunu toprağa veren acılı baba Mustafa Önsel, sosyal medya hesabından art arda duygu dolu paylaşımlar yaptı. Önsel’in paylaşımları şu şekilde:

“Ey çirkin adamın yakışıklı oğlu! 23 yıla neler sığdırdın? Hukuk, milli judoculuk, başta piyano olmak üzere bir çok müzik aletini kullanmak, herkesin yardımına koşan bir insan! Çipil gözlüm! Dün gasilhanede seni bizzat yıkadım. Hala yakışıklıydın, ama buz gibiydin oğlum!”

“Öptüm o güzel yüzünden, burnundan, ayaklarından, defalarca…Neden oğlum neden? Kimseyi üzmek istemezdin, ama bizi deldin geçtin oğlum! Seni ellerimle indirdim toprağa. O nasıl bir fırtınaydı? Bir cenaze sırasında ilk defa böylesini gördüm. Göğü de deldin oğlum göğü!”

“Toplum seni tanıyamadı. Mustafa Önsel’in oğlu diye geçtiler. Çirkin, hep sizi ihmal eden adam! Vatan kurtaracakmış ya aptal! Kimse o! Seni tanıyabilselerdi ona Manas’ın babası diyeceklerdi… Tanıyamadılar! Fırsat vermedin!”

“Öyle bir şey yaptın ki oğlum, karınca incitmeyen sen bizi yaktın, yaktın, yaktın! Çetin yaşamımda pek çok kaybettiğim mücadele oldu! Ama hiç pes etmedim! Sizden de büyük güç alıyordum. Yenilmek pes etmekti kitabımızda. Daha yeni konuşmuştuk değil mi?”

“Ama öyle bir yol seçtin ki, biz sadece kaybetmedik, teslim olduk yani yenildik oğlum! “Seninle gurur duyuyoruz” dediğin beni, yaptığın tek hareketle ipon yaptın, sırtımı yere serdin oğlum. Evet, herkese benim nasıl yenildiğimi gösterdin, yenildim oğlum, ilk kez hem de…”

“Artık Manas’ın babası yenildi diyecekler. Bu da sana da dert olsun! Hadi beni boş ver, cehennemlik, çirkin adam, dış kapının mandalı, vatan kurtarmaya çalışan Şaban. Komik adam! Ya anan? Ya onu hiç düşünmedin mi oğlum? İki de yumurta yemişsin çıkmadan!”

“Tıpkı hemen öncesinde sevimli sevimli gelip bana başını okşattığın gibi bir tiyatro muydu bu da? Yoksa bu şekilde mi vedalaştın bizimle? Ya diğerleriyle? Yapılır mı bu oğlum, yapılır mı bu ha! Nasıl yalnız bırakırsın bizi? Bekle, geleceğim oraya.”

“O çipil çipil gözlerine bakarak, nasıl kaçarsın bunca yükü bize bırakıp diye soracağım oğlum! Yok öyle, “babacığım” filan diyerek kurtulamazsın! Artık en önemli işim bu olacak bilesin! Köyüme gömün beni diye vasiyet etmiştim ya size, vazgeçtim! Artık seni yanındır yerim.”

“Kaçamazsın! Bunlar bir yana güzel yürekli, aslan oğlum dua ile gönderdim seni. Devri daim olasın! Nasıl bir insan olduğunu, buralardan anlatacağım! Sanırım işimin çoğu bu olacak bundan sonra. Başarı, iyilik ve insanlık değerlerinin 23 yıla nasıl sığdırıldığını herkes görecek!”