FETÖ, kurumların insan kaynaklarını ele geçirmiş

Rapora göre FETÖ, ALES'ten Vergi Müfettişliği'ne, Aile Bakanlığı Denetçiliği'nden, Vergi Uzman Yardımcılığı'na kadar birçok kuruma ait sınav sorularını çaldı. Çaldığı soruları verdiği yandaşları da sınavlardan en az 95 puan alarak kurumlara yerleşti.

TEK TEK ANLATILDI

Raporda FETÖ'nün, en çok TSK, Emniyet, TÜBİTAK, MİT, BTK ve ÖSYM gibi stratejik kurumlarda yapılaşmaya önem verdiği açıklandı. Raporda, “2010-2013 yılları arasında görev alan personelin çoğu hakkında soruşturma bulunduğu, ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü hatlardan örgüt mensupları ile görüştüklerine ilişkin tespitler bulunmaktadır. Ayrıca personel sınav sisteminin değiştirildiği görülmektedir” denildi.