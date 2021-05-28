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FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 22 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme: 10:41, 28/05/2021
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FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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