Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ şüphesi 6 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest kaldı

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Güncellenme: 22:00, 27/05/2021
HaberlerGündem
FETÖ şüphesi 6 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest kaldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün “askeri mahrem” yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa’da belirlenen adreslere 26 Mayıs’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6’sı muvazzaf, 3’ü emekli ve 7’si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalanmıştı. İHA

İlginizi ÇekebilirFETÖ'nün Emniyet mahrem imamı yakalandıFETÖ'nün Emniyet mahrem imamı yakalandıİlginizi Çekebilir7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
Adana Aksaray Ankara emekli Emniyet FETÖ Kayseri Manisa Niğde operasyon Şırnak Van
Yayınlanma Tarihi:21:59,