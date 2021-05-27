FETÖ şüphesi 6 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest kaldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün “askeri mahrem” yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa’da belirlenen adreslere 26 Mayıs’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6’sı muvazzaf, 3’ü emekli ve 7’si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalanmıştı. İHA

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