FETÖ tutuklusu komutan coronadan hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesindeki T Tipi Cezaevinde 24 Mart tarihinde corona virüsüne yakalanan Mehmet Şükrü Eken, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre sonra sağlık durumu kötüleşen Eken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada dün akşam geç saatlerde hayatını kaybetti. Eken’in cenazesinin memleketi Çankırı’ya gönderileceği belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından gözaltına alınan Eken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı cezaevine gönderilmişti. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Şükrü Eken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan, 6 Nisan 2018’de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.