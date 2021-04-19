FETÖ’cülere ByLock yükleyen mahrem isim yakayı ele verdi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından urulan özel ekip, FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve dört yıldır firari olan ‘Halit’ kod adındaki örgüt sorumlusu H.B.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde H.B.'nin yakalanmamak için sürekli kılık, araç ve bu araçların plakalarını değiştirdiği belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Şahsın son kullandığı aracı tespit eden ekipler, H.B.'yi Yenimahalle ilçesinde sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahsın ayrıca, örgütün Emniyet yapılanması içerisinde yönetici olduğu, örgüt içi haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı ve programı diğer örgüt mensuplarına da tedarik ettiği öğrenildi. (DHA-İHA)

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