Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’cülere ByLock yükleyen mahrem isim yakayı ele verdi

FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve dört yıldır firari durumda olan H.B. yakayı ele verdi. Kod adı Halit olan zanlının, örgüt üyelerinin telefonlarına ByLock yüklediği tespit edildi.

Güncellenme: 15:34, 19/04/2021
HaberlerGündem
FETÖ’cülere ByLock yükleyen mahrem isim yakayı ele verdi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından urulan özel ekip, FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve dört yıldır firari olan ‘Halit’ kod adındaki örgüt sorumlusu H.B.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde H.B.'nin yakalanmamak için sürekli kılık, araç ve bu araçların plakalarını değiştirdiği belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Şahsın son kullandığı aracı tespit eden ekipler, H.B.'yi Yenimahalle ilçesinde sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahsın ayrıca, örgütün Emniyet yapılanması içerisinde yönetici olduğu, örgüt içi haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı ve programı diğer örgüt mensuplarına da tedarik ettiği öğrenildi. (DHA-İHA)

İlginizi ÇekebilirFETÖ, kurumların insan kaynaklarını ele geçirmişFETÖ, kurumların insan kaynaklarını ele geçirmiş

Ankara Emniyet FETÖ