FETÖ’den açığa alınan yüzbaşı tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle mahrem imamlar ile haberleştikleri tespit edilen ve açığa alınan 1 yüzbaşı, astsubay, uzman çavuş ile sözleşmeli erin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Gökalp, tutuklandı. Astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli erler H.Ş. ve T.A., eski askeri öğrenciler İY.B., E.B. ve E.Ç. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARDIŞIK ARAMA YAPARKEN TESPİT EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel bağlantıları ile ilgili başkaca deliller elde edilen Hava ve Kara kuvvetleri komutanlıklarında çalışmış 19 personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunan 32 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 9 sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’ye mensup olup Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sızmış örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için gizli haberleşme ve kodlama sistemine bağlı kalarak kontörlü telefonlar ve ankesörlü telefonlarla haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İzmir, Balıkesir ve Kütahya illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla tespit edilen 6 kişiden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (İHA-DHA)