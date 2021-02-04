FETÖ’den aranan dernek başkanı ile eşi lüks villada yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı çalışmada, Ankara 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan açılan dava kapsamında 5 yıldır aranan Emir Erener’in izine ulaşıldı.

Örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı olan Emin Erener ile eşi Nesrin Erener’in, Çankaya ilçesindeki Beytepe mahallesinde bulunan ‘gaygubet’ evinde saklandığı tespit edildi. Kameralarla izlenen villa tipi eve yapılan operasyonda Emin Erener ile eşi Nesrin Erener, gözaltına alındı.

ALTIN KAPLAMALI RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada ise altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi. Nesrin Erener’in de 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde açılan ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan açılan dava kapsamında arandığı belirlendi.

Emin Erener’in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, kapatılan Zaman Gazetesi’nin ortaklarından Alaattin Kaya ile bir şirketin ortağı olduğu tespit edildi. DHA