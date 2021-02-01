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FETÖ’den yargılanan Birol Erdem beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem beraat etti.

Güncellenme: 19:15, 01/02/2021
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FETÖ’den yargılanan Birol Erdem beraat etti

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Erdem ve avukatı katıldı. Erdem, mahkemede yaptığı savunmasında FETÖ’nün sivil sorumluları veya yöneticileriyle bir irtibatının bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ’nün yargı içinde bir vesayet oluşturmaya başladığını fark etmesi üzerine örgütle mücadele etmeye başladığını savunan Erdem, yargı içindeki örgüt üyelerinin tasfiyesine yönelik ilk çalışmaların görevli olduğu dönemde başlatıldığını söyledi. FETÖ ile bir bağının olmadığını ifade eden Erdem, beraat talebinde bulundu.

Sanığın son sözünün ardından hükmünü açıklayan mahkeme, Erdem’in “silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçundan beraatına karar verdi. İHA

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