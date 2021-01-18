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FETÖ’nün ‘Ankara dershaneler sorumlusu’ yakalandı

FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' olduğu öğrenilen Hakan A. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:19, 18/01/2021
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FETÖ’nün ‘Ankara dershaneler sorumlusu’ yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün “Ankara dershaneler sorumlusu” olduğu belirlenen Hakan A.’nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Hakan A. saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlının firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Hakan A. FETÖ’nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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