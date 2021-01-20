FETÖ’nün askeri mahrem imamlarına operasyon

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. TSK içerisine sızdırılan FETÖ'cü askerlerle ilgili ‘ankesör’ operasyonu yapan polis ekipleri, örgütün sözde mahrem imamı 10 şüpheliyi belirledi.

Aralarında öğretmen, okul müdür yardımcısı, vergi denetmeni, mühendislerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. İstanbul ve Gaziantep'teki 12 adrese düzenlenen baskında haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.