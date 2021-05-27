FETÖ’nün Emniyet mahrem imamı yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda 2017 yılından bu yana Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranma kaydı bulunan ‘Soner’ kod adlı emniyet mahrem sorumlusu, Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

DÖRT YILDIR KILIK DEĞİŞTİRİYOR

4 yıldır firar olan N.Ç.'nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kayıtsız bir evde saklandığı ve başkasının üzerine kayıtlı olan bir araç kullandığını tespit eden özel ekip, takibe aldığı şüpheliyi uzun çalışmalar sonucu yakaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç olan şahsın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi. Şüphelinin aynı zamanda yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı öğrenildi. Yine bir polis uygulama noktasında başkasına ait kimlik numarasını kullanmaya çalışan N.Ç., yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı tespit edilince yakayı ele verdi. (İHA)

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