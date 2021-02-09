FETÖ’nün işkenceci subaylarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca; Hava Harp Okulu’nda eğitim gördükleri dönemde örgüt talimatlarına uymayan askeri öğrencileri baskı ve işkence ile istifa ettirerek FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açan çok sayıda subay tespit edilmişti.

Bu yöntemle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı ele geçirmeyi hedefleyen 10 ihraç albay, beş ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, beş ihraç yüzbaşı ve biri muvazzaf 22’si ihraç 23 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, işkenceci eski subayların yakalanması için İstanbul'un da aralarında olduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Biri muvazzaf 56 eski askerden 28’i yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)