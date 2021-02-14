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FETÖ’nün mahrem imamı gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün mahrem imamı olduğu tespit edilen H.F. gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:21, 14/02/2021
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FETÖ’nün mahrem imamı gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmalar neticesinde örgütün sözde imamlarından firari H.F.’nin İlkadım ilçesinde gaybubet evinde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan H.F.’nin üzerinde ve evde yapılan aramada sahte kimlik, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok miktarda para ve dijital malzeme ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulaması tamamlanan H.F., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. (İHA)

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