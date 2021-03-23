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FETÖ’nün MEB yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:05, 23/03/2021
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FETÖ’nün MEB yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY’nin Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 5’i aktif öğretmen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY’nin Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 5’i aktif görevde olan öğretmen 13 şüphelinin ByLock kullandığı belirlendi. Kapatılan Bankasya kayıtları ve aleyhe beyanları bulunan şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:58,