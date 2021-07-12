FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısında yaptığı konuşmada MİT’in operasyonuyla FETÖ’nün üst düzey sorumlularından biri olan İnandı’nın Türkiye’ye getirildiğini belirterek, “MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir” diye duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İnandı’nın emniyetteki gözaltı süresi uzatılmıştı.

Kırgızistan’da 1990’lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak bilinen İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini ‘Sapat’ olarak değiştirmişti. 1992 yılından itibaren Kırgızistan’da faaliyet gösteren eğitim kurumu bünyesinde 16 lise, 1 üniversite ve 5 ortaokulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan’da bulunan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor. İHA