FETÖ’nün TSK yapılanmasında 111 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik TSK içerisinde faaliyet gösteren kripto askerlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 200 şüpheliden 111'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İzmir dahil 62 ili kapsayan TSK mensubu 218'i faal 238 asker hakkında 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 200 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kalan 38 şüpheliden 8 şüpheli için daha önce farklı birimler tarafından işlem yapıldığı anlaşılınca gözaltı iptal kararı verilmiş, 1 şüphelinin operasyon tarihinden önce vefat ettiği anlaşılmıştı. 29 şüphelinin firari durumda olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 200 şüpheliden 18'i ise etkin pişmanlıktan faydalandı.

2 şüphelinin gözaltı işlemi devam ederken, geriye kalan 180 şüpheli suçlamaları kabul etmedikleri için adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 111'i tutuklanırken, 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)