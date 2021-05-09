FETÖ’nün yargı imamı İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.K. isimli şahıs, Esenyurt ilçesinde saklandığı gaybubet evinde geçen çarşamba günü yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gaybubet evinde yapılan aramada 2 adet sahte kimlik ile 1 adet cep telefonu, bin 100 TL ve 2 bin ABD doları ele geçirildi.

Şüpheli N.K.’nın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait dershanelerde SGK kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında daha önce alınan itirafçılar tarafından verilen; 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları İstanbul Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiğine ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren mahrem imam olarak faaliyet gösterdiğine dair 12 farklı beyanın bulunduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmaların devamında şüpheli N.K.’nın örgüt ile 2006 yılında tanıştığı, örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında örgütün sözde Ümraniye Bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığı ve bu zaman zarfında ev imamlığı da dahil olmak üzere görevler aldığı belirlendi.

HAKİM- SAVCILIK SINAVI ÇALIŞMA EVLERİNDEN SORUMLU

Şüpheli şahsın, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye İlçesinde bulunan Hakim-Savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam olarak faaliyet göstermeye başladığı, bu evlerde sınava hazırlanacak öğrencilerin üniversite yıllarında örgütün yurt ve evlerinde kalmış olan hukuk fakültesi mezunu şahıslardan seçildiği, hakim savcı sınavı çalışma evlerine il dışından da dahil olmak örgüte müzahir öğrencilerin getirildiği, 2013- 2014 yıllarında yapılan adli-idari yargı sınavına hazırlanılan Ümraniye ilçesinde bulunan hakim- savcılık sınavı çalışma evlerinden sorumlu olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli N.K. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir FETÖ'nün 'büyük bölge lise mesulü' yakalandı