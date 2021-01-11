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FETÖ’ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:31, 11/01/2021
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FETÖ’ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde haklarında askeri mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları, ardışık aranma kaydı, ifade, Bankasya Artıran hesabı, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 kurmay yarbay, 1 açığa alınmış astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 mahrem imam, 1 doktor, 1 sınıf öğretmeni, 1 sözleşmeli öğretmen, 1 emekli memur, 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İHA

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