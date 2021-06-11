FETÖ’ye yönelik “Gaybubet” operasyonunda 730 bin lira ele geçirildi

İstanbul’da FETÖ’nün gaybubet evi olarak adlandırdığı gizlenme evlerinde saklanan 9 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 11 adreste yapılan aramalarda yaklaşık 730 bin lira ele geçirildi. Bir şüphelinin arama esnasında telefonunu 14. kattan aşağı attığı öğrenildi.

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı olan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyesi 9 şüphelinin peşinde olan polis ekipleri, bazı izlere ulaştı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin örgütün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı adreslerde saklandığını belirledi.

DOKUZ GÖZALTI

Araştırmalarda 10’u ev 1’i iş yeri 11 adres tespit eden emniyet birimleri gece baskın düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı olan ve aralarında kadın örgüt üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında aranan 2 şüpheli adreslerde bulunamazken, FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen farklı dosyalardan aranan 2 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi.

TELEFONU 14'ÜNCÜ KATTAN ATTI

Polisin baskın düzenlediği adreslerden birinde şüphelinin cep telefonun 14'üncü kattan attığı öğrenildi. Baskın öncesi çevre güvenliği alan polislerin fark ettiği olayda, parçalanan telefon bulundu. İçinde önemli bilgiler bulunduğu değerlendirilen telefon incelenmek üzere emniyete götürüldü. Başka bir adreste ise bir şüphelinin üzerinde telefon numaraları bulunan bir not kağıdını avucunda sakladığı öğrenildi. Şüphelinin saklamaya çalıştığı not kağıtlarındaki numaraların ABD'deki örgüt üyelerine ait olabileceği belirtildi.

730 BİN LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 euro para ele geçirildi. Yaklaşık 730 bin lira tutarındaki paranın yanı sıra, örgüt üyelerinin kimlik olarak kullandığı öne sürülen F serisi 1 dolar, yasaklı kitaplar ve çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürülürken firari 2 ismin de arandığı belirtildi..