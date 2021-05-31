Fetullah Gülen’in akrabasına MİT operasyonu

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan ve Fetullah Gülen’in özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen'in ayrıca örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi.

Selahaddin Gülen'in aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu belirlendi.

“Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı” suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. (İHA-DHA)

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