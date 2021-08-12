Firari FETÖ şüphelisi öğretmen yayla evinde yakalandı

Adana'da üç senedir aranan FETÖ şüphelisi kimya öğretmeni Suat Y. saklandığı yayla evinde yakalandı. Suat Y.'nin, askeri ve polis okullarına öğrenci yetiştirdiği belirlendi.

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Adana’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018’de FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Suat Y.nin, Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi.

Yayla evinde yakalanan 39 yaşındaki Suat Y.’nin FETÖ’yle iltisaklı bir dershanede kimya öğretmenliği yaptığı, örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya’daki hesabında 13 bin lira hesap artırımı yaptığı öğrenildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden Suat Y.nin, aynı dosya kapsamında gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretmen eşi Zeliha Y. (37) ile birlikte askeri okullar ile polis okullarına öğrenci yetiştirdikleri, mahrem imamlarla ardışık aramaları olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)