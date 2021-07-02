Fırında skandal görüntü: Soruşturma başlatıldı

Kocapınar Mahallesi’ndeki ekmek fırınında çekilen, 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.

Personelden biri, hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlatırken diğeri de küfredip, o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulanırken, Erciş Kaymakamlığı’nca yazılı açıklama yapıldı.

İşletmenin mühürlendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

* Sosyal medya aracılığı ile paylaşımı yapılan, fırında çalışan kişinin ekmek hamuruna ayağı ile vurduğu, ekmek hamurunu tavana doğru fırlattığı ve hijyenden uzak olan görüntüler üzerine yapılan araştırmada, görüntülerin 2021 yılı Ramazan ayında Erciş Kocapınar Mahallesi’nde faaliyet göstermekte olan ekmek fırını işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, bunun üzerine bahse konu ekmek fırını işletmesi ile alakalı olarak, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontroller sağlanmış, ilgili ekmek fırını işletmesi hakkında; Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürleme işlemi gerçekleştirilerek faaliyetine son verilmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41/C maddesi kapsamında kayıt dışı işçi çalıştırmaktan 6 bin 77 TL, yine aynı kanunun 41/A maddesi gereğince işletmenin hijyen kurallarına uymaması sebebi ile 15 bin 203 TL ve işletme çalışanlarına hijyen eğitimi aldırılmaması nedeniyle işletmede çalışmakta olan 3 çalışana kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere 10 bin 407 TL, toplamda ise 31 bin 687 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır.

Öte yandan ekmek fırınında yaşanan olayın ardından Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ilgili kişiler hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan’ soruşturma başlatıldığı belirtildi. (DHA)

BAKANLIK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından, Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi’nde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlattığı görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Fırınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçtiği belirtilerek, “Yapılan denetim ve kontrol sonucunda insan sağlığı ve gıda güvenirliğini tehdit eden durumlar tespit edilmiş olup, işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Üretilen ekmekler imha edilmiştir. İşletmenin gerekli kaydı yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olduğundan 6 bin 77 TL, genel ve özel hijyen esaslarına uyulmadığından 15 bin 203 TL, 3 çalışanın hijyen belgesi olmadığı için 2 bin 580 TL olmak üzere toplamda işletmeye 23 bin 860 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.