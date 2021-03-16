Bodrum’da fırtına tekneleri karaya sürükledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu gece yarısı başlayan ve gittekçe şiddetini arttıran fırtına hayatı kabusa çevirdi. Saatdeki hızı 70 km . yi aşan ve açı denizde 3 metreye vara dalga yüksekliği nedeniyle Güllük Limanı'ndan İsrail7e kuru yük götüren gemiler Ortakent ve Yahşi koylarına sığınmak zorunda kaldı.

YELKENLİ TEKNE KARAYA SÜRÜKLENDİ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Turgutreis, Gümüşlük ve Yalıkavak mahallelerinde etkili olan fırtınada Elifçe isimli 12 metrelik yelkenli tekne demir tarayarak karaya oturdu. Yelkenli teknede ciddi hasar meydana geldi. Yalıkavak Mahallesi'nde bazı ahşap iskeleler fırtına nedeni ile hasar görürken küçük balıkçı kayıklarıda battı.

Fırtına bazı ağaçları devirdi. Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Gülerce (58) “Dün gece başlayan şiddetli fırtına bu saate kadar etkili oldu, sokağa çıkmakta zorlandık, bazı iskeleler zarar gördü. Balıkçı kayıkları limandan ayrılmadıkları için sıkıntı yaşanmadı, ancak kıyıda bağlı bazı küçük kayıklar battı” dedi.

Liman Başkanlığı balıkçılara sık sık liman ve barınak dışına çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

Bodrum ve bölgesinde şiddetli fırtınanın 24 saat daha etkisini sürdüreceği aralıklarla sağanak yağışların devam edeceği belirtildi.