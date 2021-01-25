Fırtına nedeniyle Marmaray istasyonları enerjisiz kaldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bugün Marmaray İşletmeciliğinde Avrupa yakasında bulunan istasyonlarda saat 14.45 itibariyle kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle istasyon binalarına ve sinyalizasyon ve haberleşme sistemine enerji sağlayan Orta Gerilim Sisteminde (OG) arıza meydana geldiğini duyurdu.

ZEYTİNBURNU, HALKALI VE FLORYA İSTASYONLARI ENERJİSİZ KALDI

Arıza nedeniyle Zeytinburnu-Halkalı arası istasyonların enerjisiz kaldığı, İstasyon Elektromekanik Sistemleri’nin (asansör, yürüyen merdiven, turnike vb) devre dışı kaldığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Halkalı istasyonunda Hat 1’de bulunan katener sisteminde yaşanan problem nedeniyle saat 15.30’da Halkalı-Florya arası Hat 1’in katener enerjisinin kesildiği belirtildi. Katener sistemindeki problemin ekiplerin müdahalesi ile saat 16.38’de giderilerek enerji verildiği açıklandı.

BAKIRKÖY-ZEYTİNBURNU ARASI TRENLER HIZ KESTİ

Orta Gerilim Sisteminde yaşanan arızaya da ekiplerin anında müdahale ettiği, BEDAŞ ve TCDD personelinin müşterek çalışması ile saat 17.42 itibariyle arızanın giderildiği kaydedildi. Arıza süresince Bakırköy-Zeytinburnu arası sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalması sebebiyle, trenlerin bu bölgede maksimum 40 km/s ile çalıştırıldığı belirtildi.

MALTEPE-ZEYTİNBURNU PARKURUNDA DEĞİŞİKLİK

Arıza nedeniyle Maltepe-Zeytinburnu parkurunda çalıştırılan iç döngü seferlerinin Maltepe-Yenikapı olarak çalıştırıldığı bildirildi.