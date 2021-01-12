Son dakika: Fırtına, yağmur, kar… Meteoroloji’den art arda İstanbul uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak yarın Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere Marmara’nın Güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Amasya ve Çarum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA VE YAĞIŞ UYARILARI

Meteoroloji, fırtına ve yağış uyarılarında şu ifadeleri kullandı:

* Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu'nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Marmara’nın güney ve doğusu, Akdeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden (21-50 kg/metrekare) meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan tahminlere göre, İstanbul’da 14 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor.

15-16 ve 17 Ocak’ta kar yağışını etkili olması beklenirken 16 Ocak Cumartesi ve 17 Ocak Pazar günü en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olacağı tahmin ediliyor.