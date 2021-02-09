Fırtınadan nasıl korunulur? Fırtına gelirken korunma yöntemleri…

Meteoroloji İstanbul'da yeni bir fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin açıklamasına göre fırtınanın Kuzey Ege ve Marmara bölgesini etkilemesi durumunda rüzgar hızının 40-70 Km/saate ulaşması bekleniyor. 70 km hızla esecek bir rüzgar ne anlama geliyor?

BOFOR ISKALASINA GÖRE 70 KM HIZ NE ANLAMA GELİYOR?

Bofor ıskalası 12 seviyeden oluşuyor ve rüzgarın kuvvetini kademelere ayırıyor. En kuvvetli seviyeler arasında yer alan 70 km ise Meteoroloji Genel Müdürlüğün'de yer alan tabloya göre şu açıklamalar yer alıyor.

– Rüzgâr filizleri kırar ve rüzgâra karşı yürümek genellikle çok zordur.

– Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin kenarları rüzgâr tarafından kırılır, köpükler rüzgâr yönü boyunca savrulur.

– Yakında olan tekneler limana çekilirler.

ŞİDDETLİ FIRTINA VE RÜZGARDAN NASIL KORUNMAK GEREKİR?

Fırtınadan önce:

– Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.

– Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

– Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

– Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

– Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

– Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

– Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

– Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına sırasında:

– Mümkün olduğunca içerde kalın.

– Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

– Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

– Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

– Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

– İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

– Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

– Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

– Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Fırtınadan sonra:

– Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

– Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

– Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.