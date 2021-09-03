Florya’da otomobil ile minibüs çarpıştı! Can pazarı…

Florya Çekmece İstanbul Caddesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobil kazada kullanılamaz hale geldi.

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Bakırköy Florya Çekmece İstanbul Caddesi üzerinde Mahmur Sağlam idaresindeki minibüs karşı yönden gelen Mehmet Savaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil hurda yığınına döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı. Minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam’ın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. (İHA)

