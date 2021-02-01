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Forex dolandırıcılığı operasyonu: Dört kişi tutuklandı

İstanbul'da kurdukları yasadışı foreks şirketi üzerinden yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen altı şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:23, 01/02/2021
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Forex dolandırıcılığı operasyonu: Dört kişi tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen bir şebeke tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, söz konusu şebekenin, faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı, ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yaptığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen perşembe günü şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik üç ev ve iki iş yerine düzenlenen operasyonda altı şüpheli yakalandı.

Zanlılar, önceki gün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin dördü tutuklanarak cezaevine konuldu. İki şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:02,