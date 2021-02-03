Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akyol Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesi ile birlikte komşu gezmesine giden üç yaşındaki Ahmet Alhammud arkadaşları ile birlikte bahçede oynarken ince bir kapak ile kaplı olan foseptik kapağının kırılması sonucu içeri düştü.

Kendi olanakları ile çocuğu çıkaramayan komşu evin sahibi ve Alhammud'un annesi itfaiyeden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI AMA…

İtfaiye ekipleri halat yardımıyla indiği çukurdan çocuğu çıkardı. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Ahmet Alhammud'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı. Sinir krizi geçiren anne ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.