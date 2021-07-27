Fotoğraflar bugün çekildi! Korkutan kalabalık

Türkiye&#8217;de corona virüsü vaka sayıları artıyor. Bugün İstiklal Caddesi&#8217;nde yoğunluk yaşandı.. . Kalabalıkta zaman zaman maske kuralının ihlal edildiği görüldü.. . . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6559836}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fotograflar-bugun-cekildi-korkutan-kalabalik-6559836');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6559836,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fotograflar-bugun-cekildi-korkutan-kalabalik-6559836/","headline":"Fotou011fraflar bugu00fcn u00e7ekildi! Korkutan kalabalu0131k","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/27/iecrop/dha-istiklal-1_16_9_1627395733.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-07-27 17:24:05","dateModified":"2021-07-27 17:24:05","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":960}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fotograflar-bugun-cekildi-korkutan-kalabalik-6559836/');