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Fotoğraflar bugün çekildi! Korkutan kalabalık

Corona virüsü vaka sayılarındaki artış sürerken, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Güncellenme: 17:24, 27/07/2021
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Fotoğraflar bugün çekildi! Korkutan kalabalık

Türkiye’de corona virüsü vaka sayıları artıyor. Bugün İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı.

Kalabalıkta zaman zaman maske kuralının ihlal edildiği görüldü.