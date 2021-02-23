Fotoğraflarını izinsiz kullanan AKP’li belediyeye dava açacak

Giresun’da sekiz yıldır fotoğrafçılık yapan Mesut Aydın, 2018 yılında drone’la çektiği 19 adet fotoğrafın bileşimiyle hazırladığı özel panoramik Giresun çalışmasının, AKP’li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Belediyesi tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından şikayetçi oldu.

NOTERDEN İHTAR ÇEKTİ

Mesut Aydın, kendisine ait fotoğrafların belediyenin kurumsal kimlik adı altında tüm sosyal medya hesaplarında, bilboardlarda, dergilerde, gazetelerde, fuarlarda, toplantılarda, araç ve şehir giydirmelerinde kullanıldığı ve kopyalanıp dağıtıldığı tespit etti.

Belediyeye ve Aytekin Şenlikoğlu’na fotoğrafların kaldırılması için noterden ihtar çekip üç gün süre verdi. Aydın, fotoğraflarının kullanılmaya devam etmesi üzerine yasal yollara başvuracağını söyledi.

NE İZİN ALDILAR NE DE TEŞEKKÜR ETTİLER

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun asıl mesleğinin avukat olduğunu hatırlatan ve yasaları çok iyi bildiğini söyleyen Mesut Aydın, şunları söyledi: Yasaya aykırı davranılmasına karşılık, telif hakkı sahibi olarak gerek Başkan’a gerek Giresun Belediyesi'ne ihtar çektim. Haktan hukuktan, kul hakkından bahsedenlerden emeğimin karşılığını vermedikleri gibi bir teşekkür bile etmediler. Fotoğraflarımı benden izin almadan kullanıyorlar. Uyarınca da “Kullandıysak ne olmuş” diyorlar.