Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısına hırsızlık şoku

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı M.G., Fransız Sarayı’na gitmek üzere sürücü A.Y.'nin idaresindeki konsolosluğa ait ciple seyretmeye başladı. Bir süre sonra A.Y. cadde üzerinde trafiğin yavaşlaması nedeniyle durdu. O esnada cipin yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak cama tıkladı. Kadınlardan para isteyen şahıs, vermemeleri üzerine camı patlattı.

Tuzla buz olan camdan aracın içerisine elini uzatan şahıs, A.Y.'ye ait sırt çantasını çalarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar panikle 200 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Kadınların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü A.Y. ile konuştuktan sonra görgü şahitlerinin ifadesini alarak, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Fransa Büyükelçisi Yardımcısı M.G. ise taksi ile Fransız Sarayı’na gitti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü A.Y. ifadesi alınmak üzere polis otosuyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)